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أخبار مصر

إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

مكافحة الإدمان، فيتو
مكافحة الإدمان، فيتو
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ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق اليوم الإثنين فعالية لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة “بديلة العشوائيات”.

 

يأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة.

 

وستكرم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان مجموعة من المتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة، كما سيتم الإعلان عن أهم محاور عمل صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وممثلي الوزارات والجهات المعنية ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المتعافين من الادمان المناطق المطورة بديلة العشوائيات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مايا مرسي وزيرة التضامن

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