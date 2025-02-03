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أخبار مصر

بدء فعالية الإعلان عن نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة (فيديو وصور)

صندوق مكافحة الإدمان،
صندوق مكافحة الإدمان، فيتو

بدأت منذ قليل فعالية الإعلان عن نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة “بديلة العشوائيات” والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق اليوم الإثنين. 

 

ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة.

وستكرم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان مجموعة من المتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة.

 

 كما سيتم الإعلان عن أهم محاور عمل صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وممثلي الوزارات والجهات المعنية ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

 

 

 

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