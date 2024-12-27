الجمعة 27 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الأمن الروسي: إحباط تفجير سيارة مفخخة قرب مركز شرطة في موسكو

الشرطة الروسية، فيتو
الشرطة الروسية، فيتو

 أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، إحباط تفجير سيارة مفخخة قرب مركز شرطة في العاصمة موسكو.

 

روسيا تغلق جميع مطارات موسكو الأربعة مؤقتا

في سياق متصل، أعلنت هيئة مراقبة الطيران في روسيا، في بيان صادر عنها أمس الخميس، عن إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة مؤقتا.

ويوم السبت الماضي، قالت السلطات في أوكرانيا، إن روسيا هاجمت البلاد بـ 113 طائرة مسيرة وأعلن الجيش الأوكراني، الانسحاب من مناطق في شرق البلاد.

 

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية

 وفي السياق ذاته أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت  36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مناطق في روسيا ومياه البحر الأسود، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في كييف صباح الجمعة، بعد سلسلة من التحذيرات الجوية بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.

 

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية 

وجاء في البيان الروسي: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وتابع: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 16 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق البحر الأسود، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

 

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