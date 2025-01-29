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خارج الحدود

تعليق الكرملين على تقارير بشأن محاولة أمريكا اغتيال بوتين

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لم يعلق على تصريح الصحفي تاكر كارلسون، بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حاولت قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

محاولة اغتيال بوتين 

وقال بيسكوف: "نحن لا نفهم تماما ما قصده كارلسون، عندما تحدث عن هذا الأمر. فهو لم يقدم أي دليل، لذا لا يمكنني التعليق على ما قاله لأنه ليس من الواضح ما قصده".

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رئيس مجلس الدوما عن محاولة أمريكا اغتيال بوتين: جنون وبداية حرب نووية

في وقت سابق، قال كارلسون، خلال مقابلة مع الصحفي مايت تايبي: "كان أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال. لقد حاولت إدارة بايدن قتل بوتين".

الدوما يعلق على محاولة اغتيال بوتين 

واعتبر كارلسون أن وزير الخارجية السابق "شرير وأيضا أحمق"، وتكهن بأن بلينكن كان في الواقع يدير البلاد خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدا "أرى بصماته في كل مكان".

في وقت لاحق، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشتها، يعد جريمة خطيرة وتهديدا جديا للأمن العالمي.

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بوتين الكرملين بايدن اغتيال بوتين

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