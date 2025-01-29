بسكين وزجاجتي مولوتوف، اعتقال مسلح حاول اغتيال 3 من وزراء ترامب

اغتيال ترامب، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قوات الأمن أوقفت مسلحا خطط لقتل وزيري الدفاع بيت هيجسيث والخزانة سكوت بيسنت ورئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري الحالي مايك جونسو.

وذكرت الشكوى الجنائية أن رايان إنجليش، من ماساتشوستس، كان مسلحا بسكين قابل للطي وزجاجتي مولوتوف عندما اقترب من ضابط شرطة الكابيتول، الإثنين واستسلم.

وبحسب المعلومات أخبر إنجليش الضابط أنه كان هناك "لقتل سكوت بيسنت"، الذي أكد مجلس الشيوخ تعيينه وزيرا لخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت أن إنجليش خطط في البداية لاغتيال وزير دفاع ترامب، أو رئيس مجلس النواب الجمهوري وأضافت أنه غير هدفه إلى بيسنت بعد أن علم أن جلسة تأكيد تعيينه كانت تجري يوم الإثنين.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات الأمريكية شابا عشرينيا نشر مقاطع فيديو على حسابه في منصة تيك توك دعا فيها إلى اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى تغيير سياسي بقوة السلاح.

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