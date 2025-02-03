وزيرة التضامن: تنفيذ زيارات منزلية لـ 45 ألف أسرة بالمناطق المطورة

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه تم إجراء الزيارات المنزلية لما يقرب من 45 ألف أسرة بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " والأحياء المجاورة لها وبمعدل يصل "لخمس زيارات للأسرة الواحدة "

برامج الوقاية من المخدرات

كما تم تنفيذ برامج الوقاية داخل 41 مدرسة بالمناطق المطورة بشكل مستدام، كذلك تنفيذ دليل المهارات الحياتية والوقاية من المخدرات باستهداف 7500 طفل، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 170 فعالية رياضية وفنية تحمل رسائل التوعية بأساليب غير مباشرة وجذابة ،كما قام صندوق مكافحة الإدمان بإعداد 550 كادر تطوعي بالمناطق المطورة يحملون لواء الوعي والبصيرة لأبناء مناطقهم بالإضافة الى تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين 2545 عامل بالإدارات الحكومية المختلفة بالمناطق المطورة

إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

جاء ذلك خلال فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات" وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.



واللواء طبيب محمد دياب مستشار الطلب النفسى بالقوات المسلحة وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

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