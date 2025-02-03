الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب اليوم، تراجع سعر  الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، ليسجل الآن حوالي 31200 جنيها، بتعاملات اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 في محلات الصاغة.

وترصد “ فيتو ” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم 

 

 

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

 

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

 

سعر الجنيه الذهب 

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

 ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

 ويمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

 

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

 

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب اليوم الاستثمار في الجنيه الذهب أنواع الجنيه الذهب الجنيه الذهب اليوم الاثنين

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

سعر الدولار اليوم بالبنوك صباح الإثنين 3 فبراير 2025

أسعار الذهب في البحرين الأحد 2 فبراير 2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 2 فبراير 2025

سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد 2 فبراير 2025

ارتفاع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 2 فبراير 2025

سعر الذهب النهاردة الأحد 2 فبراير 2025
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

الأهلي يكثف تحركاته لحسم صفقة الجناح الأجنبي

الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية