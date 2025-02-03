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أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة المخدرات في المناطق المطورة

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي أن من أهم محاور عمل الصندوق في المناطق المطورة رفع الوعى بخطورة تعاطي المخدرات في إطار العمل على وجود مجتمعات آمنة رافضة لتعاطي المخدرات. 

وجاء ذلك من خلال الزيارات المنزلية وبرامج وقائية للتجمعات الشبابية وعيادات مجتمعية مثل المشورة والعلاج والمتابعة وايضا الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري داخل المناطق المطورة  كذلك تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء قدرات في القيادات والكوادر الطبيعية من أبناء المناطق المطورة للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية والخدمات العلاجية التي يوفرها الصندوق داخل المناطق المطورة بإجمالي أكثر من 550 متطوع كذلك تعزيز المهارات الحياتية للطلاب من خلال تطبيق برنامج مثبت الفاعلية ومستندة للدليل العلمي مثل الحركة بركة وفواصل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجانب تنفيذ مبادرات ميدانية للأطفال لتنمية المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك مع تنظيم ورش للأطفال تتضمن المشاركة في مجموعة من الألعاب التفاعلية التي تحمل رسائل وقائية والحفاظ على النفس كذلك تنفيذ عرض مسرحي لرفع الوعي بخطورة التدخين.

جاء ذلك خلال  فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي   لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات" وذلك في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة  بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية،وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية  وعدد من  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

 

 

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التضامن الاجتماعي الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور عمرو عثمان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المناطق المطورة بديلة العشوائيات تنمية المهارات الحياتية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي

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