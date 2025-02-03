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مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة من خلال عينة الدراسة والتي شملت 6200 مفردة بالمناطق المطورة " الأسمرات، روضة السيدة، أهالينا، حدائق أكتوبر، الخيالة، المحروسة، بشائر الخير بالإسكندرية "

أنواع المخدرات وتأثيراتها 

 

واكد أن أكثر من 83% من مفردات العينة تم زيارتهم وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها الصندوق منها أنشطة التوعية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانا وتعريفهم بأنواع المخدرات وتأثيراتها والاكتشاف المبكر للتعاطي بمتوسط عدد الزيارات  5 لكل أسرة  ،كما أن غالبية الأسر شاركت في الفعاليات التي ينفذها الصندوق.
 

 

 

إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة 


جاء ذلك خلال  فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات" وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة  

بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة

 

 

 

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المناطق المطورة بديلة العشوائيات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي عادل النجار محافظ الجيزة صندوق مكافحه وعلاج الادمان وزيرة التضامن الاجتماعي نائب محافظ الجيزة

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