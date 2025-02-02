الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

الجامعة الأمريكية تعلق على أزمة طلاب المنح بعد قرار ترامب بإلغائها

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فيتو

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك 125 طالب في الجامعة الأمريكية مهددين بالفصل بسبب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بوقف المنح، الأمر الذي دفع الجامعة إلى فتح باب التبرع لهم.

طمأنة طلاب المنحة بالجامعة الأمريكية

من جانبها قالت الدكتورة دينا أبو الفتوح نائب رئيس الجامعة الأمريكية للاتصال: “حاولنا طمأنة الطلبة الذين بدأوا الدراسة بالفعل في المنحة الأمريكية”.
 دعم طلاب الدراسة التمهيدية بالجامعة الأمريكية

وأضافت نائب رئيس الجامعة الأمريكية للاتصال خلال حديثها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه لميس الحديدي بقناة “أون”: لو كنا نقدر ندعم الطلبة اللي في الدراسة التمهيدية الحاصلين على المنح مكناش هنتأخر.
 

مصروفات الجامعة الأمريكية

ولفتت:"مصاريف الجامعة في السنة حوالي 20 ألف دولار، أي حوالي مليون جنيه، والسيمستر الواحد حوالي نصف مليون".

 

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الجامعة الامريكية لميس الحديدي ترامب الرئيس الأمريكى دينا أبو الفتوح المنحه الأمريكية

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