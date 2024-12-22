الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

موعد غلق باب التقديم فى شقق دار مصر.. خطوات الحجز والمساحات والأسعار

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

قررت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية غلق باب التقديم يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر على شقق مشروع “دار مصر” ضمن طرح التسليم الفوري ببرنامج “مسكن”.

حجز شقق دار مصر

وتطرح  وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الشقق بعدد من المدن الجديدة، والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

مقدم حجز شقق دار مصر

 

خريطة طرح شقق دار مصر كالتالي: 

- 6 أكتوبر: 

22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

العاشر من رمضان: 

11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².

 السادات: 

11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م².

 

أسعار شقق دار مصر 

-حدائق أكتوبر 11250 جنيه سعر المتر. 

-العاشر من رمضان 10200 جنيه سعر المتر. 

-السادات 8500 جنيه للمتر. 

خطوات حجز شقق دار مصر

 

-الدخول للموقع الإلكتروني مسكن  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى  ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

 

أنظمة سداد الشقق الجاهزة للتسليم

ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز، ونستعرض أنظمة سداد الشقق كالتالي:

نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسليم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7  سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار شقق دار مصر الإسكان البنك المركزى المصرى المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية برنامج “مسكن” مقدم حجز شقق دار مصر شقق دار مصر خطوات حجز شقق دار مصر
ads

الأكثر قراءة

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين (فيديو وصور)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

رسائل طمأنة من النواب للأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

الاعتداء على أمن السفارة السعودية في بيروت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

وزير الكهرباء: نستهدف نقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري

منوعات

المزيد

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

خراب ودمار وانقطاع للكهرباء وفوضى، توقعات عائلة سيمبسون لأمريكا في 2025 (فيديو)

كويكب بحجم مبنى ضخم يقترب من الأرض خلال.. تفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية