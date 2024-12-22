موعد غلق باب التقديم فى شقق دار مصر.. خطوات الحجز والمساحات والأسعار

قررت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية غلق باب التقديم يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر على شقق مشروع “دار مصر” ضمن طرح التسليم الفوري ببرنامج “مسكن”.

حجز شقق دار مصر

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الشقق بعدد من المدن الجديدة، والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

مقدم حجز شقق دار مصر

خريطة طرح شقق دار مصر كالتالي:

- 6 أكتوبر:

22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

العاشر من رمضان:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².

السادات:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م².

أسعار شقق دار مصر

-حدائق أكتوبر 11250 جنيه سعر المتر.

-العاشر من رمضان 10200 جنيه سعر المتر.

-السادات 8500 جنيه للمتر.

خطوات حجز شقق دار مصر

-الدخول للموقع الإلكتروني مسكن وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

أنظمة سداد الشقق الجاهزة للتسليم

ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز، ونستعرض أنظمة سداد الشقق كالتالي:

نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسليم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسليم.

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