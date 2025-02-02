الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

القبض على 3 تجار مخدرات وتنفيذ 816 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان،حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو)، بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").
 

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى بدون ترخيص..عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى) وتنفيذ 816 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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