مواعيد تسليم شقق مشروع فالي تاورز، بدأ اليوم الأحد تسليم شقق مشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر للمواطنين الحاجزين.

مواعيد تسليم شقق مشروع فالي تاورز

وحددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مواعيد تسليم شقق مشروع فالي تاورز وذلك بداية من اليوم حتى 24 أغسطس المقبل.

وتقدم لمشروع "فالى تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بتاريخ 29 /8/ 2024، والإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة.

تفاصيل تسليم شقق مشروع فالي تاورز

وسبق إعلان طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11 /6/ 2024 خلال الفترة من 30 /6/ 2024: 29 /8/ 2024 بعدد 984 وحدة، ونظرًا للطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الإعلان بتاريخ 8/ 8 / 2024 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع "فالي تاورز" ليصبح 2406 وحدات بدلًا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.

ويضم المشروع 4440 وحدة (74 عمارة - أرضى + 9 أدوار متكررة)، بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، ومشروع فالى تاورز، في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، ويطل مباشرة على الأهرامات.

أنظمة سداد شقق فالي تاورز

أنظمة السداد كالتالي:

- سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

-استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

-سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

- سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها.

كما تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مزاد علني يوم الأحد 16 فبراير الجاري.

وتطرح بمدينة النوبارية الجديدة، 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (13م2: 64م2)، و5 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (31م2: 66م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة.

ويتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في دخول المزاد، ويمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

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