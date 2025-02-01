الأحد 02 فبراير 2025
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عقارات

بدء تسليم شقق مشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر للحاجزين غدا

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

 أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسليم شقق مشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر للمواطنين الحاجزين، وذلك غدا الأحد 2 فبراير حتى 24 أغسطس المقبل.

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان: تقدم لمشروع "فالى تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بتاريخ 29 /8/ 2024، والإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة.

 

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه تم السماح بحضور القرعة العلنية لمن رغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد تيسيرًا على المتقدمين للحجز.

يذكر أنه سبق إعلان طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11 /6/ 2024 خلال الفترة من 30 /6/ 2024: 29 /8/ 2024 بعدد 984 وحدة، ونظرًا للطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الإعلان بتاريخ 8/ 8 / 2024 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع "فالي تاورز" ليصبح 2406 وحدات بدلًا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة  في عدد من القطاعات، موجها بضرورة دفع العمل وتذليل أي عقبات، وتعظيم دور جهاز المدينة في إطار مسئولياته.


وأوضح وزير الإسكان أنه تم ويجري بمدينة أسيوط الجديدة تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية، ومشروعات مرافق وكهرباء، فضلا عن تخصيص العديد من قطع الأراضي الاستثمارية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وقطع أراض سكنية، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء للمناطق الحديثة، وغير ذلك من المشروعات.

وفى السياق نفسه، أوضح المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال امتداد خط الطرد العاجل للخور الجديد، وخط الطرد الدائم ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي، فضلًا عن الانتهاء من مشروع تنفيذ المرحلة الثانية للطرق (طبقة أساس - طبقة رابطة اسفلتية) بمنطقة الإسكان الاجتماعي قطع أراض بمساحة ٣٧٥ فدانا، وجارٍ تنفيذ البنية الأساسية (مياه - صرف - طرق- فرمة) للمرحلة الأولى لمنطقة ١٣٠٤ أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية لمنطقة الإسكان المميز ومركز الخدمة الرئيسي.

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