بعد قرار ترامب بتعليق التمويل، الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتكفل بمصاريف التعليم والسكن لـ200 طالب

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي التزامها المستمر بتوفير التعليم العالي للطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة لضمان عدم مغادرة أي طالب للجامعة بسبب عدم القدرة على دفع المصاريف الدراسية.

وفي الأسبوع الماضي، تم تعليق التمويل الدراسي لحوالي 200 من الطلاب الحاليين في الجامعة، لكن في غضون 48 ساعة، قامت الجامعة بإبلاغ هؤلاء الطلاب – والذين يدرسون في مراحل دراسية مختلفة، سواء في فصولهم الدراسية الأولى أو الأخيرة – بأنها ستقوم بتغطية رسومهم الدراسية، تكاليف السكن، والمصروفات التعليمية لفصل ربيع 2025.

وقالت الجامعة أنها ستتمكن من تعويض هذه التكاليف من خلال إعادة توجيه موارد الميزانية وجمع التبرعات، مما يضمن استمرارية الدعم للطلاب في كافة مراحل دراستهم.

كما أضافت الجامعة أنها لن تقتصر على دعم الطلاب الحاليين فقط، بل تعمل على جمع الأموال لتغطية رسوم حوالي 125 طالبًا آخرين كانوا يحلمون بالانضمام إلى الجامعة.

وقال بيان الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن بعض هؤلاء الطلاب تم قبولهم للالتحاق بالجامعة في فصل الربيع، بينما الآخرون كانوا جزءًا من برنامج اللغة الإنجليزية الذي يهدف إلى دعم الطلاب المتميزين من خلال تدريب مكثف على اللغة الإنجليزية لتأهيلهم للبرامج الأكاديمية في الجامعة.

وأكدت الجامعة أنها ستواصل دعم هؤلاء الطلاب، على الرغم من نقص الموارد المتاحة حاليًا، وأنها ستعمل بكل جهد لتحقيق حلمهم في التعليم الجامعي.

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعلن عن تغطية رسوم الدراسة ودعم الطلاب في مواجهة التحديات المالية

النص:

وأكد الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التزام الجامعة الكامل بتوفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة لجميع طلابها، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على ضمان عدم اضطرار أي طالب مستمر إلى مغادرة الجامعة بسبب صعوبة في دفع المصاريف الدراسية.

وقال الدكتور دلّال: "منذ فترة طويلة ونحن ملتزمون بضمان استمرار طلابنا في رحلتهم الأكاديمية، وفي الأسبوع الماضي، تم تعليق التمويل الدراسي لـ 200 من طلابنا الحاليين بشكل مؤقت لحين المراجعة. ومع ذلك، وفي غضون 48 ساعة، تم إبلاغ هؤلاء الطلاب بأننا سنغطي رسومهم الدراسية، تكاليف السكن، والمصروفات التعليمية لفصل ربيع 2025. سنعمل على تعويض تكلفة هذا الفصل الدراسي من خلال إعادة توزيع موارد الميزانية وجمع التبرعات، انطلاقًا من التزامنا العميق بمسؤوليتنا تجاه طلابنا وتعليمهم."

وأضاف الدكتور دلّال: "إلى جانب هؤلاء الطلاب، كان هناك حوالي 125 طالبًا آخرين يحلمون بالالتحاق بالجامعة. تم قبول بعضهم للالتحاق بالجامعة هذا الفصل الدراسي، بينما كان آخرون جزءًا من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية الذي يتيح لهم عامًا مكثفًا من التدريب على اللغة الإنجليزية لمساعدتهم في اجتياز متطلبات القبول الأكاديمي. نحن ندرك تمامًا صعوبة الوضع الذي يواجه هؤلاء الطلاب، ونتمنى لو كان بإمكاننا استيعابهم هذا الفصل، لكننا لا نملك الموارد المالية اللازمة لذلك."

وتابع: "ورغم ذلك، لم نتوقف عن بذل الجهود لجمع التبرعات التي ستساعد في تحقيق حلم هؤلاء الطلاب في الانضمام إلى الجامعة في المستقبل. كما تم تعليق وظائف 113 موظفًا معينًا على قوة برامج المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات أخرى. لدعمهم خلال هذه الفترة الانتقالية، قررنا تغطية رواتبهم الأساسية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك أثناء بحثهم عن فرص عمل بديلة داخل الجامعة أو خارجها."

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور دلّال على الدعم الكبير الذي تلقته الجامعة من أفراد مجتمعها، بما في ذلك الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في دعم الطلاب. وقال: "لقد كان الدعم الذي تلقيناه ملهمًا للغاية، ولتسهيل عملية التبرع، أنشأنا صفحة إلكترونية يمكن لأي شخص من خلالها تقديم مساهمته بأي مبلغ."

وأضاف: "سنواصل إطلاع مجتمعنا على آخر المستجدات وأي تحديثات جديدة متعلقة بهذا الشأن فور توفر المعلومات."

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