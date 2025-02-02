1000 وظيفة شاغرة بوزارة العمل بالإمارات، التخصصات وخطوات التقديم

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين والباحثين عن فرصة عمل خارج مصر حول , خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل بدولة الإمارات والتخصصات المطلوبة

وأوضح وزير العمل أن الإدارة المركزية للعلاقات الدولية تلقت 1000 فرصة عمل من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهًا الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

وحول خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل بدولة الإمارات والتخصصات المطلوبة , أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم الجمعة، عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل بدولة الإمارات والتخصصات المطلوبة



وقال جبران إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

الوظائف المطلوبة للعمل في الإمارات

وبشان خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل بدولة الإمارات والتخصصات المطلوبة , قالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن التخصصات تشمل ١٠٠٠ عامل مهني فى التخصصات التالية: (۱۰۰ مساعد بناء،۱۰۰ نجار مسلح،۱۰۰ حداد مسلح،١٠٠ لحام،3۰۰ مركب هياكل،٢٠٠ بناء عام،۵۰ مشغل ماكينات،۲۰ كهربائي صناعي،۱۰ عامل مضخات، ١٠ ميكانيكي صناعي، ١٠ ميكانيكي ديزيل).

خطوات التقديم لوظائف الإمارات

وسيتم إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة هنا خلال الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025، كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.

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