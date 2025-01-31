برواتب تصل لـ 3600 ريال سعودي، شروط وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

يبحث العديد من الشباب الخريجين والباحثين عن فرص عمل داخل وخارج مصر حول شروط التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية.

ومن خلال السطور التالية نستعرض شروط التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

وحول شروط التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية، أعلن وزير العمل محمد جبران أمس الخميس، عن توفير 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

الفرص المطلوبة

وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة لمجموعة ماجد الفطيم للعمل بالسعودية بالتخصصات الآتية: عدد 3 خباز حلواني، 3 شيف جزارة، 2 شيف أجبان 2 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3100 و3600 ريال سعودي.

خطوات التقديم

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إنه على الشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الرابط التالي من هنا

مع العلم أن الشروط المطلوبة: أن يكون المُتقدم حاصلا على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط، والسن لا تقل عن 18 سنة، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة، وتوفير تأمين صحي وتأمين على الحياة، وتذاكر سفر كل عامين.

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