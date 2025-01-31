الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رواتب تصل لـ25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

 أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم الجمعة، عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

 

وقال جبران إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة  لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل  العمالي في الخارج.

 

وأوضح وزير العمل أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهًا الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

 

الوظائف المطلوبة للعمل في الإمارات 

 وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن التخصصات تشمل ١٠٠٠ عامل مهني فى التخصصات التالية: (۱۰۰ مساعد بناء،۱۰۰ نجار مسلح،۱۰۰ حداد مسلح،١٠٠ لحام،3۰۰ مركب هياكل،٢٠٠ بناء عام،۵۰ مشغل ماكينات،۲۰ كهربائي صناعي،۱۰ عامل مضخات، ١٠ ميكانيكي صناعي، ١٠ ميكانيكي ديزيل).

 

خطوات التقديم لوظائف الإمارات 

 وسيتم إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة هنا  خلال الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025، كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات العربية المتحدة هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل توفير فرص عمل فرصة عمل جديدة مكاتب التمثيل العمالي في الخارج مكتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران مكاتب التمثيل

مواد متعلقة

وزارة العمل: دعم العمالة غير المنتظمة بـ 7 مليارات جنيه

وزارة العمل توقف مفتش وموظفين طلبوا رشوة من مصنع شهير بالإسكندرية وتحيلهم إلى النيابة

وزارة العمل تعلن الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف الإمارات وخطوات التقديم

وكيل وزارة الصحة يتابع العمل بالمركز الطبي العام بدمياط الجديدة

ads

الأكثر قراءة

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 31 يناير 2025

أخبار مصر: مصريون يزحفون على رفح، حريق يلتهم مراكب ولنشات بالسويس، ترامب يهدد دول بريكس، فاركو يستفز الأهلي بمنشور عن الزمالك

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النيران التهمت المراكب واللنشات، حريق هائل في قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز الليلة

آلاف الشراقوة يصلون معبر رفح لإعلان رفض تهجير سكان غزة (صور)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض 9 أصناف أكبرها في الجمبري

منوعات

المزيد

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

تحذير خطير من دجاج كازاخستاني يؤثر على الجهاز العصبي والأعضاء التناسلية

بعد مقتل العراقي حارق المصحف في السويد، شريكه يطل مرعوبا "أنا التالي"

والغريب أنه كان زعلان، أمريكي ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بسبب كلبه

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

رواتب تصل لـ25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فألهمها فجورها وتقواها»، لماذا قدم الله الفجور على التقوى؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية