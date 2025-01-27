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خارج الحدود

أبو الغيط: اصطفاف عربي مساند للموقف المصري الأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين: إن "الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين".

الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين

وأضاف أبو الغيط، فور وصوله إلى روما لافتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي، أن "الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة".

الاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن

وأكد أن "الاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها".

صلابة الموقف المصري الأردني

وختم أبو الغيط بالقول: إن "صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية".
 

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