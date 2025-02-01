السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

عبد العاطي: نقف إلى جوار الشعب السوري وتواصلنا مستمر مع الإدارة الانتقالية

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

تحدث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية عن تطورات الوضع في سوريا قائلا: "أعلنا مرارا موقفنا من الوضع في سوريا وأكدنا الوقوف تماما إلى جوار الشعب السوري الشقيق العظيم الذي عانى الكثير على مدار السنوات الماضية مشيرا إلى أنه من حق هذا الشعب أن يتمتع بحقوقه وحريته ويتمتع أن يعيش في وطن آمن وفي ظل حياة كريمة له". 

وزير الخارجية 

وأضاف "عبد العاطي" خلال ندوته بمعرض الكتاب: "ومن هذا المنطلق لا يمكن أن نكون بعيدين عن الشأن السوري وهناك اتصالات مستمرة مع الإدارة الانتقالية ومع كل المعارضة التي ناهضت النظام السابق". 

وتابع: "مصر تنخرط وتتفاعل مع جميع الأطراف ولا نملك التدخل في شأن الشعب السوري.. وله الحق كاملا في أن يقرر مستقبله ومن واقع العروبة ومن كون البلدين كانا دولة واحدة هي الجمهورية العربية المتحدة لكننا نقدم الرأي والنصح.. ومن واقع رؤيتنا لما حدث في المراحل الانتقالية فإن التجربة التي نجحت هي تجربة مصر وتونس.. أما التجارب التي تتلحف بالدين فشلت ولم تنجح". 

وأردف: "نقدم النصح ونقول ان سوريا دولة متنوعة كلبنان وأي عملية انتقال لابد أن تعكس هذا التنوع الثري ونقلنا رأينا وهناك تفاعل مع هذا الطرح".

معرض القاهرة للكتاب 2025 

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل. 

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معرض القاهرة للكتاب 2025 وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي سوريا
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