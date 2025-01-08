الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول رد من أبو الغيط على نشر إسرائيل خرائط تضم أراضي عربية

أحمد أبو الغيط، فيتو
أحمد أبو الغيط، فيتو

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات قيام حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خرائط ادعت أنها تاريخية، وتضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا.

حالة التطرف اليميني والهوس الديني

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن نشر الخرائط المزعومة ليس تصرفًا عابرًا، ولابد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها، إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها باعتبارها حقائق.

ضم الضفة الغربية

وشدد رشدي على أن رموزًا رسمية إسرائيلية سبق وأن أعلنت عن النية لضم الضفة الغربية، وإعادة استعمار غزة بالاستيطان، وأن هذه الخرائط ليست سوى ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة تُمثل خطرًا حقيقيًّا على استقرار المنطقة، وعلى التعايش السلمي بين شعوبها.

تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تحذيره من أن تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسئولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف.

تشمل 4 دول عربية، إعلام الاحتلال ينشر خرائط يزعم أنها "تاريخية لإسرائيل" والأردن تعلق

قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أراضي عربية حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خرائط بنشر خرائط ادعت أنها تاريخية نشر خرائط الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية أبو الغيط

مواد متعلقة

قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية

ميقاتي يطالب بضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية لوقف النار في لبنان

الاختراقات الإسرائيلية لهدنة لبنان في عيون الخبراء.. رفعت سيد أحمد: الاحتلال يحاول فرض معادلة جديدة.. وطارق فهمي يكشف السيناريوهات المتوقعة

قيادي ناصري: الاختراقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار تكشف عن المخطط الإسرائيلي في لبنان

خبير استراتيجي يكشف السيناريوهات المتوقعة بعد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان
ads

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

وزير المالية السوري: شطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

مدبولى: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة للترويج لمصر في مختلف المجالات

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

منوعات

المزيد

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

المزيد
الجريدة الرسمية