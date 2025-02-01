صحة الدقهلية تكشف عن زيادة تطعيم المسافرين للخارج تعرف علي الأماكن
أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الدقهلية عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف الزحام.
إضافة 4 أماكن جديدة يتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج
وأكدت صحة الدقهلية إضافة 4 أماكن جديدة بالاضافة إلى المكاتب المعلن عنها سابقًا يتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج وخاصة السعودية سواء للحج أو العمرة أو الزيارة وهى:
أماكن يتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج
مكتب صحة ثاني المنصورة
- الوحدة الإحيائية بعزبة الشال
- مكتب صحة أجا
- مكتب صحة السنبلاوين
- مكتب صحة ميت غمر
- مكتب صحة دكرنس
- مكتب صحة الجمالية
-مكتب صحة شربين
- مكتب صحة بلقاس
- مكتب صحة منية النصر
- مكتب صحة بلقاس
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا