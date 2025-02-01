صحة الدقهلية تكشف عن زيادة تطعيم المسافرين للخارج تعرف علي الأماكن

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الدقهلية عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف الزحام.

إضافة 4 أماكن جديدة يتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج



وأكدت صحة الدقهلية إضافة 4 أماكن جديدة بالاضافة إلى المكاتب المعلن عنها سابقًا يتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج وخاصة السعودية سواء للحج أو العمرة أو الزيارة وهى:

أماكن يتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج



مكتب صحة ثاني المنصورة

- الوحدة الإحيائية بعزبة الشال

- مكتب صحة أجا

- مكتب صحة السنبلاوين

- مكتب صحة ميت غمر

- مكتب صحة دكرنس

- مكتب صحة الجمالية

-مكتب صحة شربين

- مكتب صحة بلقاس

- مكتب صحة منية النصر

- مكتب صحة بلقاس

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