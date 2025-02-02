الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل مول تجاري في الموسكي

حريق مول
حريق مول

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل مول لتجارة الملابس بشارع بورسعيد بمنطقة الموسكي.

حريق مول تجاري بشارع بورسعيد 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مول تجاري خاص بتجارة الملابس بشارع بورسعيد بمنطقة الموسكي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في القاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة اخمادة.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت  عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق مول تجاري بشارع بورسعيد حريق مول تجاري مول تجاري بشارع بورسعيد الموسكى

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