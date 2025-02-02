الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة سوهاج للمرة الثالثة على التوالي

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بسوهاج
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 افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمنطقة الثقافة بمدينة سوهاج. 

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض ومبادرات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين 

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، والعميد  نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج.

 

ويأتي افتتاح السوق ضمن سلسلة الأسواق التي أطلقتها وزارة التموين بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة بأسعار تنافسية.

 

ويضم السوق عارضين من مختلف القطاعات، ويشمل مجموعة واسعة من السلع الغذائية والمواد الأساسية، منها السكر، الأرز، المكرونة، الزيت، المنظفات، الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدقيق، والمقررات التموينية.

 

 كما يضم السوق جناحًا خاصًا بمنتجات مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية، التي تشمل الألبان، الجبن، الزبدة، والمربى، بالإضافة إلى جناح لتجهيزات العرائس، بتخفيضات تتراوح بين 15% و30%، وتصل إلى 40% على بعض السلع. 

 وأكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن سوق اليوم الواحد بمدينة سوهاج يستمر يومي الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وفي حال زيادة الإقبال سيتم مد فترة تشغيله ليوم إضافي، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق يتم تنفيذها بشكل دوري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. 

ومن جانبه  أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في دعم هذه الأسواق، من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

 كما أشارت الوزارة إلى أن نجاح المبادرة في مختلف المحافظات يعكس أهميتها في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي

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الدكتور شريف فاروق السلع الغذائية سوق اليوم الواحد وزارة التموين

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