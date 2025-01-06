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أخبار مصر

الجامعة الأمريكية تحتفل بإطلاق اسم "أنسي ساويرس" على كلية إدارة الأعمال

الجامعة الامريكية،
الجامعة الامريكية، فيتو

احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإطلاق اسم الراحل "أنسي ساويرس" على كلية إدارة الأعمال بالجامعة، تخليدًا لإرثه الكريم وتعزيزًا لتقاليد التميز والاعتماد بالكلية. 

أُقيم الحفل في الحرم الجامعي بالقاهرة الجديدة، بحضور عائلة ساويرس وممثلي الجامعات الدولية الشريكة.

تأتي هذه المبادرة بفضل هبة مقدمة من عائلة ساويرس، وتشمل مؤسسة ناصف ساويرس، وصندوق نجيب ساويرس الخيري، ونجيب سميح ساويرس، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة أوراسكوم للإنشاءات.

 وتعكس هذه الشراكة التزامًا راسخًا بتعزيز الفرص التعليمية ودعم القيادة في قطاع الأعمال، مما يسهم في تطوير مستقبل التعليم في إدارة الأعمال داخل المنطقة وخارجها.

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