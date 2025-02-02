الدوري الألماني، باير ليفركوزين يتقدم 2-0 أمام هوفنهايم بالشوط الأول

الدوري الألماني، انتهى الشوط الأول من مباراة باير ليفركوزين أمام هوفنهايم بتقدم الأول بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب باي أرينا، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

سجل اللاعب فيكتور بونيفاس الهدف الأول في الدقيقة 15، فيما سجل اللاعب جيرمي فريمبونج الهدف الثاني في الدقيقة 19.

تشكيل باير ليفركوزين أمام هوفنهايم

يدخل فريق باير ليفركوزين مباراته أمام هوفنهايم بتشكيل مكون من:

لوكاس هراديكي - إدمون تابسوبا - جوناثان تاه - بييرو هينكابي - جيرمي فريمبونج - أليكس جارسيا - جرانيت تشاجا - أليخاندرو جريمالدو - ناثان تيلا - فيكتور بونيفاس - فلوريان فيرتز.

تشكيل هوفنهايم أمام باير ليفركوزين

أمام فريق هوفنهايم فيدخل مباراته أمام باير ليفركوزين بتشكيل مكون من:

لوكاس فيليب - أرثر تشافيس - روبن هراناتش - كيفين أكبوجوما - ديفيد يوراسيك - دينيس جيجر - فين أولي بيكر - توم بيشوف - أدم هلوزيك - ماريوس بيتلر - إرنجان يارديمجيه

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

يدخل باير ليفركوزين المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة جمعها في 19 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة.

أمام فريق هوفنهايم فيحتل قبل مباراة اليوم المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، حيث خاض 19 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في ست مباريات، فيما خسر 9 مباريات.

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