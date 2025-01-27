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رياضة

بايرن ليفركوزن يطلب لاعب مانشستر سيتي ورد النادي

جيمي مكاتي، فيتو
جيمي مكاتي، فيتو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين عن تواصل باير ليفركوزين الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع جيمس مكاتي لاعب الفريق.

ويعتبر مكاتي ابن 22 عامًا أحد خريجي أكاديمية مانشستر سيتي، وعاد للفريق في الصيف الماضي، ولكنه لم يحظى بعد بفرصة التواجد باستمرار في التشكيل الأساسي بمشاركته في 14 مباراة حتى الآن، وتسجيله 5 أهداف.

وأشار رومانو إلى أن خيار الإعارة معروض على مانشستر سيتي، حيث يعد تشابي ألونسو مدرب ليفركوزين أحد أكبر المعجبين به باعتباره الخيار الأمثل للفريق بعد إصابة الفرنسي تيرير حتى نهاية الموسم.


جيمس مكاتي على رادار باير ليفركوزين
وأكمل الصحفي الإيطالي أن مانشستر سيتي وبيب جوارديولا مترددان في السماح لمكاتي بالرحيل لأنهما يشعران بأنه قادر على أن يصبح لاعبًا أساسيًا في الفترة القادمة.

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