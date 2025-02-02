الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

أحمد الشرع يتوجه إلى السعودية في أول زيارة رسمية له منذ توليه الرئاسة

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

 يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 

أول زيارة رسمية  للشرع إلى المملكة العربية السعودية  

 وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، أن الشرع والوزير الشيباني سيلتقيان في العاصمة السعودية الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا

وتعتبر زيارة الشرع اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، وتعيين الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية. فضلا عن أنها أول زيارة خارجية له منذ تعيينه في هذا المنصب.

قبل أيام وفي أعقاب تعيين الشرع رئيسا للبلاد، وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة دمشق، وكانت أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ سقوط الأسد وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا.

 

أبرز المهنئين للشرع بتوليه رئاسة سوريا

ومن ضمن قائمة الزعماء والرؤساء الذين أبرقوا إلى الشرع مهنئين بتوليه رئاسة البلاد، أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تمنياتهم للشرع بالتوفيق والنجاح في قيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وكان الرئيس السوري قد أكد في خطاب موجه إلى الشعب أنه تسلم رئاسة البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية.

كما أشار الشرع إلى أن الإدارة الجديدة ستشكل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع السوريين كاشفا عن أنه سيجري في الفترة المقبلة الإعلان عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

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وزير الخارجية أسعد الشيباني ولي العهد الامير محمد بن سلمان السعودية

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