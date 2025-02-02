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رياضة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يفوز على برينتفورد بثنائية نظيفة

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق توتنهام على برينتفورد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2024-2025. 

 

برينتفورد ضد توتنهام 

أحرز فيتالي جانيلت لاعب برينتفورد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29 وأحرز بابا سار الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 87. 

 

تشكيل توتنهام أمام برينتفورد

وأعلن المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل السيبرز لمواجهة مضيفه برينتفورد.

 وكان تشكيل توتنهام أمام برينتفورد كالتالي:  

حراسة المرمى: كينسكي.  

الدفاع: بيدرو بورو،، آرشي جراي، بن ديفيز، سبيتس .  

الوسط: إيف بيسوما، بيتانكور، كولوسيفسكسي.  

الهجوم: سون هيونج مين، ريتشارليسون، ميكي مور.  

تشكيل برينتفورد ضد توتنهام  

 

فيما كان تشكيل تشكيل برينتفورد ضد توتنهام كالتالى:  

حراسة المرمى: هكون فالديمارسون.  

خط الدفاع: بوتير، فان دن بيرج، كولينز، أيير.  

خط الوسط: جانيلت، نورجارد، شايد، دامسجارد، مبيومو.  

خط الهجوم: يوان ويسا.

ترتيب برينتفورد وتوتنهام    

وبتلك النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، وفي المقابل يحتل فريق برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة. 

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