تعرف على تشكيل زد أمام المصري بالدوري الممتاز

اعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي زد تشكيل فريقه أمام المصري البورسعيدي لخوض مباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق زد إف سي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد السويس الجديد.

تشكيل زد اف سي لمباراة المصري

حراسة المرمى: علي لطفي .

خط الدفاع: أحمد عبد النبي، محمد إسماعيل، أحمد طارق، أحمد زكي.

ثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط: أحمد الصغيري، بيتر موتوموسى.

مصطفى سعد، ديلسون كاموني، أحمد عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد رشيد أحمد.

البدلاء: عمرو حسام، إسلام عبد اللاه، سامح إبراهيم، علي جمال، عبد الرحمن عماد، ماتا ماجاسا، عبد الرحمن البانوبي، زيكو، شادي حسين.

تشكيل المصري أمام زد

وأعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد إف سي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد السويس الجديد.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، محمد دبش، عمرو سعداوي.

ثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط: سامادو أتدجيكو، محمود حمادة.

عبد الرحيم دغموم، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من: محمود جاد، أحمد عيد ، باهر المحمدي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

ويسعى فريق زد لتعويض الخسارة التي تعرض لها من سموحة بهدفين لهدف.

بينما فاز النادي المصري البورسعيدي في الجولة الماضية على إنبي بنتيجة 2 – 1.

زد يدخل المباراة محتلًا المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

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