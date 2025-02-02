الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على برينتفورد بهدف عكسي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق توتنهام على برينتفورد بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2024-2025.

برينتفورد ضد توتنهام

أحرز فيتالي جانيلت لاعب برينتفورد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

ترتيب برينتفورد وتوتنهام

ويأمل توتنهام تحقيق الفوز فى مباراته أمام برينتفورد اليوم للابتعاد عن دوامة الهبوط حيث يقبع الفريق اللندني فى منطقة الخطر بالدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد خوض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مواجهات والخسارة 13 والتعادل 3.

وفي المقابل يسعى فريق برينتفورد هو الآخر لحصد النقاط الثلاث من أجل تعديل موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك رصيد 31 نقطة جمعها من الفوز فى 9 مباريات والخسارة 10 والتعادل 4.

تشكيل توتنهام أمام برينتفورد

واعلن المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل السيبرز لمواجهة مضيفه برينتفورد.

وجاء تشكيل توتنهام أمام برينتفورد كالتالي:

حراسة المرمى: كينسكي.

الدفاع: بيدرو بورو،، آرشي جراي، بن ديفيز، سبيتس .

الوسط: إيف بيسوما، بيتانكور، كولوسيفسكسي.

الهجوم: سون هيونج مين، ريتشارليسون، ميكي مور.

تشكيل برينتفورد ضد توتنهام

فيما جاء تشكيل تشكيل برينتفورد ضد توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: هكون فالديمارسون.

خط الدفاع: بوتير، فان دن بيرج، كولينز، أيير.

خط الوسط: جانيلت، نورجارد، شايد، دامسجارد، مبيومو.

خط الهجوم: يوان ويسا.

تاريخ مواجهات توتنهام وبرينتفورد

بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فقد التقي الفريقان خلال 14 مباراة سابقة، كان التفوق الأكبر من نصيب توتنهام بالفوز فى 8 مباريات، مقابل فوز برينتفورد مباراتين والتعادل 4 مرات.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق توتنهام 791.10 مليون يورو، بينما قيمة برينتفورد 422.85 مليون يورو، ويعد الأرجنتيني كريستيان روميرو الأغلي فى صفوف الفريقين بـ65 مليون يورو.

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