تحت أنظار عبد المنعم، نيس يتعادل مع تولوز 1/1 بالدوري الفرنسي

تعادل فريق نيس مع نظيره تولوز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي.

وسجل جيتان لابورد هدف نيس فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء، بينما تعادل مارك ماكنزي لفريق تولوز في الدقيقة 85.



وتواجد محمد عبد المنعم المحترف في صفوف نيس على مقاعد البدلاء أمام تولوز طوال أحداث المباراة.

تشكيل نيس ضد تولوز

وجاء تشكيل نيس أمام تولوز كالتالي:

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: يوسف ندايشيميي، ودانتي، وميلفن بارد.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، وهشام بوداوي، وسانتاماريا، وعلي عبدي.

خط الهجوم: إيفان جويساند، وجيتان لابورد، ومحمد علي تشو.

ترتيب تولوز ونيس في الدوري الفرنسي



وبتلك النتيجة يحتل نيس المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد تولوز في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

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