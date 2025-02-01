باريس سان جيرمان يتخطي بريست بخماسية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان علي نظيره بريست، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان وبريست

وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الأول والثاني والثالث، في الدقيقة 29، 57، 62.

وسجل رومان ديل كاستيو وأجورك هدفي فريق بريست، في الدقيقة 50 والدقيقة 71.

واستطاع جونسالو راموس تسجيل الهدفين الرابع والخامس لباريس سان جيرمان، في الدقيقة 89 والدقيقة 97.

ترتيب باريس سان جيرمان وبريست

وبتلك النتيجة وصل فريق باريس يان جيرمان إلى 50 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يحتل فريق بريست برصيد 28 نقطة، في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.