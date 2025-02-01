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رياضة

صورة وتعليق، نيس يحتفل بعيد ميلاد محمد عبد المنعم

نيس يحتفل بعيد ميلاد
نيس يحتفل بعيد ميلاد محمد عبد المنعم

احتفل نادي نيس الفرنسي بعيد ميلاد مدافع الفريق محمد عبد المنعم من خلال الحساب الرسمي للنادي على موقع فيس بوك.

وكتب حساب نيس على موقع فيس بوك: Joyeux anniversaire, كل سنة وأنت طيب عبد المنعم.

انضم محمد عبد المنعم  لصفوف نيس بداية الموسم الحالي قادما من النادي الأهلي.

وسبق لعبد المنعم أن حقق عدة بطولات مع الأهلي قبل الرحيل الى الدوري الفرنسي وهي:

- الفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي.
- الفوز بالدوري المصري الممتاز مع الأهلي.
كما تمكن من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري.

 

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الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا نادي نيس الفرنسي نادي نيس محمد عبد المنعم

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