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أخبار مصر

بسام راضي يدعو الجالية المصرية في إيطاليا للانتباه جيدًا لرسائل الرئيس السيسي ليلة عيد الميلاد

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي مع أبناء الجالية القبطية فى روما
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دعا بسام راضي سفير مصر في إيطاليا خلال كلمته إلى أبناء الجالية القبطية فى روما وكذلك الجالية المصرية كلها، بالانتباه جيدًا إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي المركزة والعميقة التى ذكرها الرئيس من داخل كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية اثناء تهنئة الاخوة الأقباط باعياد الميلاد.

بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية المصرية القبطية بايطاليا بمناسبة عيد الميلاد المجيد 

كما نقل السفير بسام راضي رسالة التهنئة من الرئيس السيسي للجالية المصرية القبطية بايطاليا بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك أثناء حضوره قداس الاحتفال يرافقه جميع أعضاء السفارة المصرية بمقر كنيسة مارجرجس بروما وذلك بحضور الانبا برنابا اسقف تورينو وروما، وقد تلى بسام راضي رسالة الرئيس إلى الجاليات القبطية المصرية بالخارج ونصها:
 
“الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. واغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام الرقي والرخاء. وكل عام وأنتم بخير.”
 

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بسام راضي الجالية القبطية الجالية المصرية السيد المسيح كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية
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