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مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين في الملتقى التربوي السابع: المعلم أساس عملية التقييم

فاعليات الملتقى التربوي
فاعليات الملتقى التربوي السابع، فيتو
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 أكدت الدكتورة زينب خليفة مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن المعلم أساس عملية التقييم التربوي، والتقييم ليس لقياس أداء الطلاب فقط، لكنه جزء من التعلم المستمر.

 

فعاليات الملتقى التربوي السابع

 أضافت خليفة، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالملتقى التربوي السابع، أن التقويم التربوي يحتاج إلى تطوير لظهور تقنيات التحول الرقمي، بما يفرض إيجاد وسيلة طريقة تقييم معاصرة، مثل التقييم القائم على المشروعات بحيث يتعلم الطالب البحث والتفسير والتحليل.

مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين: المعلم دوره محوري في العملية التعليمية

 وأوضحت خليفة، أن المعلم دوره محوري في العملية التعليمية، ما يتطلب قيامه بمجموعة من الأدوار بحيث يكون مرشدا للطالب، وليس مجرد واضع امتحان، بل يكتشف كل سمات الطالب ومهاراته وشخصيته وطموحاته ومدى إبداعه واكتشاف نقاط القوة والضعف لديه، بما يتجاوز الامتحانات التقليدية.

وأكدت مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين، أننا بحاجة لتطوير نظم التقييم للطلاب، لتكون مناسبة للمتغيرات الراهنة، بعيدا عن الورقة والقلم فقط، لأن تلك الآلية لم تعد كافية للتقييم الحقيقي للطلاب.

 جاء ذلك خلال كلمتها في الملتقى التربوي السابع المنعقد بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حيث يناقش الملتقى التحديات التي تواجه عملية التقييم التربوي، ويقدم الحلول الإبداعية لتلك التحديات، عبر توصيات تُرفع إلى المسئولين عن المنظومة التعليمية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي يستهدف منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة.

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