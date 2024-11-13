الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تداول 30 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء في بيان عن حركة السفن والبضائع بالميناء، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 12 سفينة، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4621 طنا تشمل: 1941 طن يوريا و2680 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة

 كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56012 طنا تشمل: 16787 طن حديد و7951 طن قمح و11500 طن ذرة و6784 طن سكر و3914 طن زيت طعام و1580 طن ابلاكاش و7496 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 151 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3483 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138765 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172921 طنًا.
كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3737 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا  4758 حركة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البضائع العامة الصادر من البضائع العامة الصادر من البضائع الصادر من الحاويات حركة الصادر من البضائع العامة ميناء دمياط ميناء دمياط اليوم مخازن القطاع الخاص حركة الصادر من الحاويات رصيد صومعة الحبوب والغلال

مواد متعلقة

تداول 34 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداول 35 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

جلسة بين الزمالك وجوميز بعد العودة من ليبيا، اعرف السبب

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads