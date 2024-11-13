تداول 30 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء في بيان عن حركة السفن والبضائع بالميناء، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 12 سفينة، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4621 طنا تشمل: 1941 طن يوريا و2680 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56012 طنا تشمل: 16787 طن حديد و7951 طن قمح و11500 طن ذرة و6784 طن سكر و3914 طن زيت طعام و1580 طن ابلاكاش و7496 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 151 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3483 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138765 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172921 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3737 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4758 حركة.