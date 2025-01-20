ميناء دمياط يعقد اجتماعًا مع شعبة التخليص الجمركي والمستوردين

أناب اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السيد اللواء بحرى أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، لعقد وترؤس اجتماع مع شعبة التخليص الجمركي والمستوردين بحضور محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط، وذلك لطرح عدد من الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الإفراج الجمركي، وذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على استمرار التشاور مع المجتمع المينائي باعتباره مكون أساسي ورئيسي لنجاح منظومة العمل بالميناء.

اجتماع ميناء دمياط مع شعبة المستوردين والغرفة التجارية

وتم مناقشة مقترحات شعبة التخليص الجمركي والمستوردين فيما يخص تبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي، وكذلك التأكيد على ضرورة التنسيق المتبادل مع جميع أطراف العمليات اللوجستية داخل الميناء لضمان حسن سير وانتظام الأعمال داخل الميناء وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

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