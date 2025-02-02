الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

الدوري المصري، تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لنادي سموحة التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كيلوباترا في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا أمام سموحة في الرابعة عصرا على ستاد المقاولون العرب بالقاهرة.

معنويات مرتفعة

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على غزل المحلة في الجولة الماضية، حيث يرغب اللاعبين في استكمال مسيرة الانتصارات وتعزيز موقعه ضمن الأربعة الكبار في مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، يسعى سموحة لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة من أجل تحسين وضعه في جدول الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر واحدة.

أما سموحة فيمتلك في رصيده 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 من 10 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 5.

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 11

1- بيراميدز 24 نقطة
2- الأهلي 20 نقطة
3- الزمالك 20 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي 19 نقطة
6- بتروجيت 17 نقطة
7- البنك الأهلي 17 نقطة
8- حرس الحدود 15 نقطة
9- فاركو 15 نقطة
10- طلائع الجيش 15 نقطة
11- زد اف سي 14 نقطة
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة
13- الإسماعيلي 12 نقطة
14- سموحة 11 نقطة
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط
18- الجونة 6 نقاط

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