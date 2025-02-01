السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

حكام مباراتي غد الأحد في الدوري المصري

الحكم طارق مجدي،
الحكم طارق مجدي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي غد الأحد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

مباراة مودرن سبورت أمام الأهلي 

أعلن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة مودرن سبورت المقرر أن تقام بينهم مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن غدا الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف. 

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

 

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