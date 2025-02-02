نيابة الجيزة تستعجل تقرير الطب الشرعي في وفاة موظف دار الأوبرا

استعجلت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي لتحديد ملابسات حادث وفاة موظف دار الأوبرا المصرية غرقًا في نهر النيل بمنطقة إمبابة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإجراء تشريح لجثة المتوفى في مشرحة زينهم، بالإضافة إلى طلب تحليل مخدرات لمعرفة ما إذا كان المتوفى قد تعاطى أي مواد مخدرة قبل وفاته، كما طلبت النيابة تحريات موسعة من الأجهزة الأمنية للوقوف على تفاصيل الحادث.

شقيق موظف الأوبرا يشكك في رسالة الانتحار المنسوبة لشقيقه

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيق المتوفى، الذي تم استدعاؤه للمرة الثانية للإدلاء بمعلومات إضافية حول الحادث، وأكد خلال التحقيقات أن الأسرة لا تشك في وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقه، لكنه شكك في صحة الرسالة التي نسبت إلى المتوفى، والتي تضمنت كلمات صادمة موجهة إلى "ظالميه"، وأوضح أن الخط المكتوب به الرسالة لا يتطابق مع خط شقيقه، مما يثير تساؤلات حول مصدرها.

وأضاف شقيق المتوفى أن شقيقه لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية، وكان شخصًا ملتزمًا دينيًا، مما يجعله يستبعد فكرة انتحاره، وطالب بفتح تحقيقات موسعة لكشف غموض الحادث.

زوجة موظف الأوبرا تنفي صحة الرسالة المنسوبة إليه

من جانبها، نفت رضوى زوجة المتوفى صحة الرسالة المنسوبة إليه، مؤكدة أنها "مزورة"، وأشارت إلى أن زوجها كان في حالة طبيعية تمامًا قبل الحادث، حيث تواصل معها مرتين في يوم الحادث للاطمئنان على ابنتهما بعد انتهائها من الامتحان، وأكدت أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، مما يجعلها تستبعد فكرة انتحاره.

تحقيقات موسعة وتفريغ كاميرات المراقبة في حادث وفاة موظف الأوبرا

في إطار التحقيقات الجارية، كلفت النيابة العامة رجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة، وقام اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية بـ مديرية أمن الجيزة ، بتشكيل فريق بحثي لجمع المعلومات والتحريات حول الحادث، كما تم تفريغ كافة كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج دار الأوبرا للوقوف على ملابسات الواقعة.

التقرير الطبي المبدئي لوفاة موظف الأوبرا

وكشف التقرير الطبي المبدئي لجثة المتوفى عن وجود زرقة كاملة بالجلد، وانتفاخ في العينين واللسان والبطن، وذلك بسبب مرور فترة طويلة على الوفاة، ولم يتم الكشف عن السبب الرئيسي للوفاة، حيث لا تزال التحقيقات جارية.

رسالة غامضة منسوبة لموظف الأوبرا تثير الجدل

تصدرت قضية وفاة موظف دار الأوبرا محركات البحث ووسائل الإعلام، خاصة بعد تداول رسالة نسبت إليه، كتب فيها: "ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غدر من حولك، وستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، وستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني".

مطالبات بالعدالة في واقعة وفاة موظف الأوبرا

وطالب شقيق المتوفى خلال التحقيقات بمحاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بشقيقه، مؤكدًا أن الأسرة تعيش في حالة حزن شديد بعد الصدمة التي تعرضت لها، وأضاف أن شقيقه كان يمر بحالة نفسية سيئة بعد التحقيقات التي أجريت معه في مقر عمله، مما يزيد من الشكوك حول ملابسات الحادث.

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