ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، شارك في فيلم وثائقي عبر منصة "أمازون برايم"، مخصص لنشاطاته الخيرية وخصوصا في ما يتعلق بالمناخ.

الملك تشارلز يشارك في فيلم وثائقي

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير في يناير، في قصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.

وذكرت صحيفة تايمز، أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتا مع الملك. ورحّبت مؤسسة كينغز بـ"العمل مع أمازون على فيلم وثائقي مميز".



وسيتمحور الفيلم على "الانسجام" بين البشر والطبيعة.ويبدي الملك البالغ 76 عاما والمُصاب بالسرطان، اهتماما بالبيئة منذ سنوات عدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.