الأحد 02 فبراير 2025
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ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

الملك تشارلز
الملك تشارلز

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، شارك  في فيلم وثائقي عبر منصة "أمازون برايم"، مخصص لنشاطاته الخيرية وخصوصا في ما يتعلق بالمناخ.

 

الملك تشارلز يشارك في فيلم وثائقي

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير في يناير، في قصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.

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وذكرت صحيفة تايمز، أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتا مع الملك. ورحّبت مؤسسة كينغز بـ"العمل مع أمازون على فيلم وثائقي مميز".


وسيتمحور الفيلم على "الانسجام" بين البشر والطبيعة.ويبدي الملك البالغ 76 عاما والمُصاب بالسرطان، اهتماما بالبيئة منذ سنوات عدة.

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