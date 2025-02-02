لا يُشترى بالمال!

أيهما أنفع للإنسان: الحب أم المال ؟! البعض يحب المال ويرى الحب مجرد مشاعر رومانسية لا تسمن ولا تغني من جوع.. تُر ما الفرق بين الحب والمال.. وهل بينهما تعارض.. أم يمكن الجمع والتوفيق بينهما؟!



رأيي أن الحب ميراث الأحياء.. والمال إرث الموتى يرثه الأحياء بعد رحيل أصحابه، وشتان بين ميراث الأحياء وميراث الموتى، فقد يتسبب الميراث المادي في تنازع الإخوة وتناحرهم وخصامهم وربما سريان القطيعة والبغضاء بينهم، وقد يحملون أوزارًا حين يستأثر به بعضهم دون الآخرين ويصبح المال شقاء في الدنيا ووبالًا على صاحبه في الآخرة..

ذلك أن لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم ؟



كل شيء يسأل عن المرء سؤالًا واحدًا، إلا المال ينتظر صاحبه سؤالان معًا: من أين اكتسبه، يعنى مصدر هذا الدخل، وفيما أنفقه.. وهو ما يعني تحري ليس فقط مصدر المال بل والحرص على إنفاقه في وجوه الخير حتى لا يهوي بصاحبه إلى الخسران والشقاء.



ورغم أن المال والحب ركنان أساسيان في الحياة، يؤدي كل منهما دوره الذي لا غنى عنه؛ لكن الناس بطبيعتهم يميلون إلى حب المال.. يقول الله تعالى: "وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا" ويقول الشاعر: رأيت الناسَ قد مالوا إلى من عنده مال.. ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا.



الناس تعلم تلك الحقيقة علم اليقين، لكن قلوبهم تظل معلقة بحب المال، حتى يرفعه بعضهم إلى مصاف الغايات وليس مجرد الوسائل التي تقضى بها الحاجات، وهو ما يخلق حالة صراع وتناحر وتقاتل تحيل حياة البشر إلى رحلة عذاب لا تنتهي.



ورغم أن تجارب الحياة كلها تدل على حقيقة ساطعة مفادها أن الذي يبقى في النهاية هو الحب، يبقى أثره في القلوب، بعكس المال الذي هو عرض زائل، فإن كثيرين اليوم يتناسون هذه الحقيقة ويصرون على الجرى وراء عرض زائل لا يشبع طالبه وإن حاز مال قارون، مصداقًا للحديث النبوي الشريف الذي يقول: "لَوْ كانَ لاِبْنِ آدَمَ وادِيانِ مِن مالٍ لابْتَغَى وادِيًا ثالِثًا، ولا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَّا التُّرابُ، ويَتُوبُ اللَّهُ علَى مَن تابَ"..

ترى ماذا يبقى بعد رحيل الإنسان.. أهى السيرة الحسنة وحب الناس أم المال الذي يكنزه البعض ويتركونه للورثة؟!

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