الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
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شركاء الحلم!

من المأثورات المهمة في تراثنا أنما يُعرف الرجال بالحق، ولا يُعرف الحق بالرجال، فإن الحق قديم يؤخذ ممن جاء به من صغير أو كبير، والحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها، وهو أولى الناس بها.
 

ومن أبلغ ما قرأت هذه العبارات بسيطة اللفظ عميقة المعنى: لا تبالغ بالتعبير بأنك تغيرت جذريًا، فذلك معناه أنك لم تتغير أصلًا، دع الناس يطالعون التغيير بأنفسهم واعلم أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم، والمهم أن يكون التغيير للأفضل؛ فما جدوى تغيير لا يحقق للناس نفعًا، ولا يرقى بصاحبه لمصاف الإنسان.


اختر شركاء حلمك بعناية، فمن لا يمتلك تحفيزك سيعيدك إلى الوراء.. ونادرًا ما تجد من يسعى إلى الحلم بنفس الشغف الذي تمتلكه أنت فجعل حلمك لنفسك، ونفعك لغيرك..هنا يتحقق معنى الحياة.


كلما استيقظت صباحًا فاعلم أن الله لم يزل يريدك أن تفعل ما يفيدك ويفيد غيرك، لذلك استغل يومك جيدًا..فالعمر هو الكنز الحقيقي الذي لا يملك الإنسان ما هو أغلى منه، وما ينقضي منه لا يمكن تعويضه ولو بمال قارون.


كلما كنت حازمًا مع نفسك، كانت الحياة سهلة عليك، والعكس بالعكس اتعب على نفسك، فسترتاح في النهاية.. إن نجاح شخص ما لا يعني أن تسلك طريقه نفسه، إبحث عن طريقك وبصمتك. إسمع آراء الناس، استفد من الإيجابي، ولا تلتفت إلى السلبي، لأن الأخير في أغلبه سيكون من أقرب الناس إليك.


عندما تتآمر كل عوامل الأرض ضدك، تذكر أن السماء لها حسابات أخرى.. ثق بربك ولا تفرّط في إيمانك، ما دمت على الحق. أحسن الظن بالناس دائمًا، فأنت من سيرتاح؛ فسوء الظن يشقي صاحبه، ويجعل حياته جحيمًا.
 

‏أن تكون مختلفا!

التجارب مخزون الحكمة!

 

مهما كبرت شهادتك فهي عبارة عن ورقة رسمية تفيدك في الإجراءات، فلا تتوقف عندها وطوّر نفسك.. إن أنجح الناس وأسعدهم هم من يمتلكون ذاكرة ضعيفة للماضي السلبي، لذلك أفرغ ذاكرة الماضي من محتواها.. ليظل عقلك في أعلى درجات التركيز، ونفسك في أعلى مراتب الصفاء!

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