السبت 01 فبراير 2025
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حديقة الحيوان بالفيوم تنتهي من الدفن الصحي الآمن لجيفة الأسد المفترس

جيفة الأسد المفترس،
جيفة الأسد المفترس، فيتو

انتهت حديقة الحيوان بالفيوم، من الدفن الصحي الأمن لجيفة الأسد المفترس، بإشراف من مديرية الطب البيطري وجهاز حماية البيئة، بالمدفن الصحي للنفايات بالظهير الصحراوي للفيوم، بعد أن تم تصفية الأسد بعد افتراس حارسه؛ إذ تحول إلى حالة من الهياج، كان يخشي على العاملين منه.

تعدي أسد بحديقة حيوان الفيوم على حارسه

وكان حارس الأسود بحديقة الحيوان بالفيوم قد لقي مصرعه، بعد أن فتك به أحد الأسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من  مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس الأسود بحديقة الحيوان لهجوم أسد، ما أدى إلى مصرع الحارس، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع  حارس الأسود، سعيد جابر علي 47 سنة،  بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الأسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

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وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم أول، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير واف بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة، وتولى التحقيق.

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الفيوم حديقة الحيوان الاسد المفترس مصرع حارس الاسود مديرية الزراعه

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