أبطال تترات مسلسلات رمضان 2025.. أحمد شيبة في «فهد البطل».. طارق الشيخ في «حكيم باشا».. ومدحت صالح في «شهادة معاملة أطفال»

انتهى عدد كبير من صناع دراما رمضان، من تنفيذ وتجهيز تترات المسلسلات، الذى من المقرر عرضها ضمن ماراثون الدراما الرمضانية 2025، والذى شهدت الكثير من المفاجآت.

في هذا السياق، تعرض “فيتو”، في السطور التالية، الكثير من المفاجآت، عن صناع الأغاني، المقرر مشاركة نجوم الشعبي بها.

ويقدم المطرب أحمد شيبة أيضًا، خلال ضمن أحداث المسلسل “ربعيتين”، من ألحان خالد سلطان، وكلمات الشاعر رضا المصري، وتوزيع نوار البحيري.

“تتر مسلسل فهد البطل أحمد العوضي”

ويعتبر أحمد شيبة، هو أول النجوم المشاركين بأغاني في دراما رمضان، حيث يشارك مع الفنان أحمد العوضي، في مسلسل “فهد البطل”، بغناء تتر البداية.

وتشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي خناقة شعبية بينه وبين بعض البلطجية الذين يعيشون في نفس المنطقة، بسبب تعديهم على رجل كبير في السن.

ويظهر الفنان أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل بشخصية جديدة لم يقترب إليها من قبل في أعماله الفنية، حيث يلعب شخصية “فهد” الشاب الذي نشأ في إحدى قرى الصعيد، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تقلب حياته رأس على عقب.

وعلمت فيتو أن “فهد” الذى يجسده الفنان أحمد العوضي، سيدخل في صراع مع عمه الذى يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، وذلك بسبب اعتراض فهد على ما يفعله عمه من أعمال غير قانونية كي يحصل على مكسب غير مشروع، ويتصدى له، ويدخل الاثنين في عداوة كبيرة.

تتر مسلسل فهد البطل

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

“تتر مسلسل حكيم باشا”

وتأتي أبرز المفاجآت، هي مشاركة المطرب الشعبي طارق الشيخ، في غناء تتر مسلسل “حكيم باشا”، الذي يجسد بطولته الفنان مصطفى شعبان.

وتأتي أغنية التتر، من الحان خالد سلطان، ويقدم أيضًا الشيخ ما يقرب من ٨ ربعيات في أحداث المسلسل، من ألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيري، وإضافة ٦ كلمات للشاعر رضا المصري

ويواصل النجمان مصطفى شعبان ومحمد نجاتي تصوير مشاهدهما في مسلسل حكيم باشا المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

ويلعب محمد نجاتي شخصية ابن عم مصطفى شعبان الذي نشأ في قرية صعيدية، وله خلافات معه ويتصاعد الأمر بينهما إلى أن يقوم كبار رجال القرية بحل الخلاف بينهما.

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

ويتعرض مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل “حكيم باشا” لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار.

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بإبلاغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

وخضع الفنان مصطفى شعبان للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي.

“شهادة معاملة أطفال”

أما الفنان مدحت صالح، يعتبر مفاجأة مسلسل “شهادة معاملة اطفال”، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، ومن المقرر أن يتم تسجيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

في هذا السياق، انتهي “مدحت صالح”، من وضع اللمسات النهائية على “تتر المسلسل”، والذى من المقرر أن ينتهي من تسجيله خلال الفترة المقبلة.

وانتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير ما يقرب من 30% من أحداث مسلسله الجديد “شهادة معاملة اطفال” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، وتم التصوير بين بعض ديكورات العمل.

وقرر مخرج العمل وائل فرج بدء مونتاج الحلقات الأولى من العمل، والمشاهد التي تم تصويرها كي لا يعرض أسرة العمل للضغط خلال الفترة المقبلة، ولتكون حلقات العمل جاهزة للعرض في موعدها.



وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

“الكابتن”

ويشارك الفنان أكرم حسني في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل “الكابتن” الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبدالوهاب.

ويبدأ الفنان “أكرم حسني” التحضيرات لتسجيل تتر المسلسل، كعادته في أغلب أعماله السابقة، على سبيل المثال تتر مسلسل “بابا جه” الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وفكرته مأخوذة عن كتاب كوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.