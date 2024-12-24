أزمات مسلسلات رمضان 2025 عرض مستمر.. خروج مباغت لـ”الكينج” و”الأستاذ” و”بماء الذهب”.. والغموض يحيط بـ”نارين” و”تقابل حبيب”

أزمات كثيرة تلاحق الدراما الرمضانية لعام 2025، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية توقف عدد من المسلسلات ومواجهة أعمال أخرى لمشكلات إنتاجية تهدد بخروجها من السباق الدرامى الرمضاني، كما أن هناك أعمالًا قد خرجت بالفعل من السباق منذ وقت مبكر دون إبداء أى أسباب، فيما لا يزال الغموض يكتنف مصير عدد آخر من المسلسلات ولعل أشهر الأعمال التى واجهت مشكلات إنتاجية وقررت الخروج من السباق الرمضاني، مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام ومى عز الدين، حيث كان قد تم التحضير الكامل للمسلسل، وفجأة ودون مقدمات أعلن مؤلف العمل محمد صلاح العزب عن خروجه من السباق الرمضانى وتأجيله لعام 2026، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه الأزمة.

كما خرج أيضًا مسلسل “الأستاذ” الذى كان يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، حيث أعلن المنتج جمال العدل عن توقف التحضير للمسلسل وخروجه من السباق الرمضانى دون الكشف عن أسباب ذلك، بالرغم من أنه كان متحمسًا للغاية لهذا العمل.

كذلك الأمر بالنسبة لمسلسل “بماء الذهب” الذى كان من المفترض أن يشهد عودة الفنانة هيفاء وهبى للدراما التليفزيونية، حيث خرج العمل من خريطة مسلسلات 2025، بعد وقت قصير من الإعلان عن تفاصيله.

على الجانب الآخر، هناك أعمال درامية تواجه مشكلات كثيرة، وتهدد وجودها فى السباق، حيث حاولت الفنانة ياسمين صبرى جاهدة تقديم عمل درامى فى سباق رمضان 2025، لكن يبدو أن هناك عقبات كثيرة تواجهها خلال الفترة الحالية. فبعدما أعلنت عن قيامها ببطولة مسلسل يحمل اسم “الأميرة”، توقفت التحضيرات للعمل ولم يعلم أحد مصيره.

كذلك الحال بالنسبة لمسلسل “شباب امرأة”، الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، حيث كان هناك حماس شديد لهذا العمل، لكن قد تعطل التحضير له لأكثر من مرة، وعادت الشركة المنتجة من جديد لتواصل تحضيراته.

كذلك الحال بالنسبة لمسلسل “نارين”، الذى كانت تحضر له الفنانة نيللى كريم، فقد توقف أيضًا المسلسل بشكل مفاجئ، ولم يتم الإعلان بشكل رسمى عن خروجه من السباق الجديد، كما لم تتحدث نيللى عن تفاصيل المسلسل والأزمات التى تواجهه حاليًا.

أما مسلسل “وتقابل حبيب” للفنانة ياسمين عبد العزيز فيواجه أزمة مختلفة، حيث تم البدء فى تصوير العمل، ولا توجد أى مشكلات إنتاجية، إلا أن السيناريست عمرو محمود ياسين قرر إعادة كتابة الحلقات العشر الأولى من جديد، وهذا ما تسبب فى تعطل المسلسل، بالرغم من ضيق الوقت، خاصة أن المسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة والتى عدد حلقاته 30 حلقة، وهناك محاولات جادة من الجهة المنتجة ليلحق بالسباق الرمضانى.

ومن المحتمل أن تشهد الخريطة الدرامية لشهر رمضان 2025 مفاجآت كبيرة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوقفات التى تحدث لبعض الأعمال الدرامية، وظهور أعمال جديدة تنضم إلى القائمة.

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