ساخرون.. غراب البين يكتب: أنا مكسوف من عمايل البني آدمين

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشت بين أجنحتي.. وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتًا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يقول لزميله: هو انت اتأخرت كده ليه؟!

فرد عليه زميله قائلًا: معلش أصل كان فيه تفتيش وبعدها مضيت انصراف وجيت ألحقك علشان أغلبك عشرتين طاولة. الشاب رد عليه قائلًا: يا راجل ده أنا مضيت انصراف من الساعة 10 وقاعد مستنيك علشان أغلبك..

وهنا لم أتحمل الانتظار لسماع باقى الحوار الممل فوقفت على قدمي ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتي “قاق قاق”. فراح الشابان يهشوننى ويقولون لي: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. فهربت مسرعًا ولسان حالي يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر أم أنكم من تنكدون على أنفسكم وعلى الشعب كله؟!

يعنى إيه موظف بيمضى انصراف من شغله الساعة 10 الصبح وييجي آخر الشهر عايز مرتب وحوافز وبدلات إضافية؟! يعنى حضرتك بتلحق تشتغل اتمتى؟! وبتنتج لنا إيه علشان الحكومة تديلك مرتب من الأساس؟!

يا أخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم كل همهم يتعينوا فى المصانع والوظائف الحكومية فقط علشان يأنتخوا ويقبضوا مرتبات وكله بالقانون.. يعنى بتزوغ من شغلك وكمان عايز حوافز وعلاوات فى الظروف اللى بتمر بيها البلد دي؟! ده أنا كغراب اتكسف أعمل كدا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.