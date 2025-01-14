ساخرون، غراب البين يكتب: البنى آدمين كلهم أصبحوا مستثمرين

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتًا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يقول: أنا شايف إن أفضل استثمار اليومين دول هو الاستثمار فى الدولار لأن سعره بيرتفع وهيفضل يرتفع وبكده ممكن السوق السوداء ترجع تانى والمكاسب هتبقى للرُكب..

فرد عليه صديقه قائلًا: بالعكس.. أنا شايف إن الاستثمار فى الذهب هو الأفضل حاليًا لأن أسعار العملات أصبح فيها مرونة والدولار بيتداول فى البنوك عادى للناس كلها.. أما الذهب فلازم أسعاره ترتفع فى الفترة القادمة بسبب الحروب الدائرة فى العالم كله.. أما ثالثهم فقال: لا ذهب ولا دولار.. مفيش أفضل من الاستثمار فى العقارات.

وهنا أدركت إن المكان دا مش هينفع فيه النوم فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراح الشباب ومعهم باقى زبائن المقهى يهشوننى ويقولون لي: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر..

فهربت مسرعًا ولسان حالى يقول: بقى أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أنكم من تنكدون على أنفسكم بالانشغال بما لا يعنيكم لمجرد التقليد الأعمى؟! قاعدين على المقهى بتتكلموا فى الاستثمار مع إن ولا واحد فيكم يملك دولارا ولا ذهبا ولا حتى عقارا.. هى السوشيال ميديا عملت فى الناس إيه يا ولداه.. هما البنى آدمين كلهم أصبحوا مستثمرين ولا إيه؟

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