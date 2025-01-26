الأحد 26 يناير 2025
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ساخرون

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى آدمين حافظين مش فاهمين

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. وقفت فوق سور بلكونة الست نبوية وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عيناى سمعت صوت الواد أيمن الرخم ابن الست نبوية، يأتى من خلف شيش البلكونة قائلا: طب هى الألفين جنيه هتشترى إيه ولا إيه يا حاج؟! دا أنا أنا عايز 4 آلاف جنيه علشان اشترى جاكت شتوى.. وعايز الفين جنيه اشترى تيشيرت وألفين كمان علشان اشترى بنطلون!

فرد عليه والده بصوت هادئ: طب مش عايز تشترى كوتشى كمان؟! فقال أيمن: ياريت يا حاج.. وكمان شوية بوكسرات وفانلات و2 كالسون.. يعنى هات 15 آلاف جنيه وتبقى عملت اللى عليك علشان أشترى البراندات اللى أنا عايزها.

وهنا أدركت إن الليلة دى مش هتعدى وإن المكان ده مش هينفع أنام فيه.. فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراحت الست نبوية وابنها الرخم يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر. 

 

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى آدمين مش عارفين هما عايزين إيه

ساخرون.. غراب البين يكتب: خُدوا بالكم من تصريحاتكم


فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقى أنا اللى جايبلكم النكد والفقر أم أنكم من تنكدون على بعضكم البعض.. يعنى إيه تطلب 15 ألف جنيه علشان تشترى طقم شتوى لمجرد إنه براند أو ماركة معروفة، وإنت عارف إن ابوك بيأكلكم بالعافية وإنه راجل أرزقى؟! ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم حافظين ومش فاهمين.

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